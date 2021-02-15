مفوض أوروبي: يجب سداد ديون دول الاتحاد الناجمة عن كورونا خلال 30 عاما

قال تيري بريتو مفوض شؤون الصناعة في الاتحاد الأوروبي خلال مقابلة مع إذاعة راديو مونت كارلو وقناة "بي.إف.إم تي في" إن القروض التي حصلت عليها دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد يجب سدادها على مدى العقود الثلاثة المقبلة أو أكثر من خلال فرض رسوم جديدة مثل ضريبة الكربون أو ضريبة التعاملات الرقمية.



كانت المفوضية الأوروبية قد قررت في العام الماضي وقف العمل بضوابط عجز الميزانية ومعدل الدين العام للدول الأعضاء بسبب جائحة فيروس كورونا وهو ما أتاح لهذه الدول التوسع في الاقتراض لتلبية احتياجاتها التمويلية.



كما ضخت المفوضية الأوروبية مئات المليارات يورو اليورو في صورة منح وقروض للدول الأعضاء لدعم الاقتصاد الأوروبي في مواجهة الجائحة.



من ناحية أخرى نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المفوض تيري بريتو قوله إن احتياجات الاتحاد الأوروبي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد يجري تصنيعها حاليا، مشيرا إلى أن اللقاح الروسي سبوتنيك في لن يساعد بصورة كبيرة في تلبية الاحتياجات الأوروبية لآن عملية إنتاجه معقدة وتحتاج إلى ترتيبات كبيرة.