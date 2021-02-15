بدء سريان القواعد الجديدة لدخول كندا عبر الحدود البرية الأمريكية

دخلت القواعد الجديدة الخاصة بالمسافرين الذين يعبرون الحدود البرية من الولايات المتحدة إلى كندا حيز التنفيذ صباح اليوم الاثنين.

مع استثناءات للمسافرين الأساسيين، يجب على الأشخاص الذين يعبرون الحدود بسياراتهم إلى كندا تقديم دليل على اختبار سلبي لكوفيد-19 تم إجراؤه في الولايات المتحدة في غضون 72 ساعة، أو تقديم دليل على نتيجة اختبار إيجابي للفيروس بين 14 و90 يوما قبل الوصول، وهي فترة طويلة بما يكفي للإصابة بالمرض والاحتفاظ بالمناعة.

واعتبارا من 22 فبراير، تطلب الحكومة من المسافرين الذين يصلون إلى نقاط الحدود البرية إجراء اختبارات كوفيد-19 عند الوصول، وهو أيضا التاريخ الذي سيُجبر فيه المسافرون جوا على الحجر الصحي الإلزامي بالفندق لمدة ثلاثة أيام على نفقتهم الخاصة ويطلب منهم إجراء عدة اختبارات للفيروس.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إن التدابير تهدف إلى المساعدة في منع السلالات الجديدة والأكثر قابلية للانتقال من دخول البلاد، مضيفًا أنه لا أحد يريد أن يرى موجة ثالثة في البلاد.