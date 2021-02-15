عرض المنتج تامر مرسي، البرومو الرسمي لفيلم «السرب» والمأخوذ عن أحداث حقيقية لتخليد بطولات الجيش المصري، حيث ظهر في البرومو مجموعة من الفنانين أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وأحمد حاتم، ومحمود عبدالمغني، ودياب.

وعلق المنتج على الفيديو الذي نشره بصفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلًا: «عملنا الاختيار وخافوا منه.. قمنا عاملين السرب وهياخفوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص وأوفى، السرب قريبًا في دور العرض هدية المتحدة للشعب المصري».

فيلم السرب من إنتاج تامر مرسي، وتأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد جلال، وإشراف عام على الإنتاج أحمد بدوي.