تراجع الناتج الصناعي لليابان بأقل من التقديرات

أظهرت البيانات النهائية لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الصادرة اليوم الاثنين، تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال ديسمبر الماضي بأقل من التقديرات.

وذكرت الوزارة، أن الناتج الصناعي تراجع خلال الشهر الأخير من العام الماضي بنسبة 1% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجعه بنسبة 6ر1% شهريا.

في الوقت نفسه تراجع حجم التسليمات خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1ر1% شهريا في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجعها بنسبة 6ر1% شهريا.

في المقابل ارتفع المخزون الصناعي خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1ر1% شهريا وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية.

وأشارت البيانات إلى تراجع الناتج الصناعي خلال ديسمبر الماضي بنسبة 6ر2% سنويا وليس بنسبة 2ر3% سنويا وفقا للتقديرات الأولية.

يأتي ذلك في حين أظهر تقرير صدر عن الحكومة اليابانية اليوم أن الاقتصاد الياباني سجل نموا بأكثر من 10% في الربع الأخير من عام 2020 للربع الثاني على التوالي، مستمرا في التعافي بقوة بعد ركود تاريخي.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 7ر12% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متجاوزا متوسط ​​التوقعات البالغة 4ر9% من النمو من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة "نيكي بيزنس ديلي"، ويأتي بعد نمو على أساس سنوي بنسبة 7ر22% في الربع الثالث.

ورغم ذلك انكمش الاقتصاد الياباني في عام 2020 ككل بنسبة 8ر4% بسبب زيادة الضرائب وتفشي جائحة كوفيد-19، محققا أول انكماش منذ 11 عامًا، وفقًا لمكتب مجلس الوزراء.