محافظة الجيزة: غلق كلى لكوبرى ترسا بالهرم لمدة شهر

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلى لكوبرى ترسا بالهرم، بالاتجاهين لمدة شهر ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح غد إلى صباح الاثنين 15 مارس المقبل؛ للقيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع توسعة كوبرى ترسا واستحداث كوبرى سيارات جديدا على تقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم عمل التحويلات المرورية اللازمة، للسيارات القادمة من شارع ترسا، والراغبة بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع وخاتم المرسلين تقوم، بالسير يسارا اتجاه شارع محمد سالم ثم استكمال السير حتى شارع الأهرام ثم السير يمينا اتجاه شارع عثمان محرم واستكمال السير اتجاه شارع خاتم المرسلين.

وأضاف المحافظ، فى بيان اليوم: "السيارات القادمة من شارع خاتم المرسلين وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع ترسا، تسير يمينا بشارع عثمان محرم باتجاه شارع الأهرام ثم الدوران والعودة بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية ثم الدوران مرة أخرى والعودة من فتحة دوران كايرو مول ثم السير يمينا باتجاه شارع محمد سالم، واستكمال السير حتى شارع ترسا.

ووجه المحافظ، رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تنسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الإعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنيين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.