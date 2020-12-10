أستراليا تتسلم أول شحنة من لقاح فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، وصول الشحنة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، وتشمل أكثر من 142 ألف جرعة.

وقال هانت - في تصريح نقلته هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الاثنين، إن حملة التطعيمات ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بينما سيتم في الوقت الراهن إخضاع الجرعات لاختبارات ضمان الجودة للتأكد من الحفاظ على درجة الحرارة طوال الرحلة لضمان سلامة الجرعات، ولضمان عدم حدوث أي ضرر، لاسيما أنه يتعين الحفاظ على جرعات لقاح "فايزر-بيونتك" في درجة حرارة تتراوح بين 60 و90 درجة تحت الصفر.

وأوضح أن المرحلة الأولى من التطعيمات ستشمل 80 ألف جرعة، حيث سيتم تخصيص 50 ألف جرعة من اللقاح لتطعيم العاملين في الحجر الصحي والحدود والمجال الطبي، بينما سيتم تخصيص 30 ألف جرعة لتطعيم المقيمين والعاملين في دور رعاية المسنين ورعاية المعاقين.