 الأرصاد تحذر من حركة الملاحة بالبحرين المتوسط والأحمر اعتبارا من الغد - بوابة الشروق
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الأرصاد تحذر من حركة الملاحة بالبحرين المتوسط والأحمر اعتبارا من الغد

تعبيرية
تعبيرية
نور رشوان
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 3:34 م | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 3:34 م

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حركة الملاحة البحرية بالبحرين المتوسط والأحمر خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.

وقالت الأرصاد، في بيان تحذيري أصدرته، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تشنط الرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، وتتراوح سرعتها من 30 إلى 45 عقدة، بينما سترتفع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 متر، ويوم الأربعاء من 4 إلى 6 أمتار؛ ما يؤدي إلى اضطراب شديد بالملاحة البحرية وانخفاض الرؤية الأفقية هناك.

وأوضحت أنه من المتوقع أيضًا أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأضافت أن سرعة الرياح على خليج السويس ستتراوح من 30 إلى 40 عقدة، وعلى البحر الأحمر من 30 إلى 35 عقدة، بينما سيتراوح ارتفاع الأمواج على خليج السويس من 3.5 إلى 4.5 متر، وعلى البحر الأحمر من 3 إلى 4.5 متر.


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