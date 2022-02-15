السعودية تؤكد دعمها لجهود أمريكا الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي

اطلع مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على فحوى الاتصالات التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من قادة عدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وثمن المجلس ما أبداه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، أكد المجلس حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة، ودعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها.

وأعرب عن تقديره لما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من تنديد واستنكار للمحاولة التي استهدفت المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تجاوزاتها ونهجها العدائي.