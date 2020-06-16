لافروف: التدريبات العسكرية في روسيا تبدأ وتنتهي حسب المخطط له

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن التدريبات العسكرية في روسيا تبدأ وتنتهي حسب المخطط له والجدول الموضوع لهذه التدريبات.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الثلاثاء، بموسكو: "أود أن أشدد مرة أخرى على أن التدريبات، التي تجريها روسيا على أراضيها ووفقا لخططها، تبدأ وتجري وتنتهي بناء على خططها".

وتابع: "قلنا ذلك غير مرة ونكرره الآن أيضا"، مشيرا إلى أن هذا ينطبق سواء على التدريبات الجارية في غرب البلاد أو في أقصى الشرق، أو التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، التي تجري وتتطور أيضا بما يتفق تماما مع جدولها المتفق عليه مسبقا.

وقال لافروف إن "هذا يجري بغض النظر عمن يظنون شيئا ما حول هذا الموضوع، وعمن تصيبهم نوبات هستيرية بهذا الشأن، وعمن يشنون حملات من الإرهاب الإعلامي الحقيقي، وأقول ذلك بلا تردد".

وأشار إلى أن روسيا تتوقع أن ترسل الدول الغربية ردودا موضوعية منفصلة على الرسالة الروسية حول موضوع عدم قابلية الأمن للتجزئة.

وقال لافروف: "بعثت برسائل إلى وزراء خارجية الدول المعنية في أوروبا، أطلب منهم توضيح كيف يفهمون مجموعة الالتزامات، والتي تسمي مبدأ الأمن غير قابل للتجزئة".

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن شكره لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على قرار تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا.

وكتب زيلينسكي، في تغريدة عبر موقع تويتر، وفقا لوكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية: "شكرًا كندا.. وشكرًا لك جاستن ترودو على قرارك الذي جاء في الوقت المناسب بتقديم حزمة إضافية من المساعدات المالية بقيمة نصف مليار دولار لأوكرانيا. فنحن معًا أقوى بكثير".