الاتحاد الأوروبي يدين دعوة الدوما الروسي للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا

أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، بشدة بتقديم دعوة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، للاعتراف بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في ولايتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا ككيانات مستقلة.

وقال بوريل، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «يدين الاتحاد الأوروبي بشدة قرار مجلس الدوما الروسي بتقديم دعوة إلى الرئيس بوتين للاعتراف بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في ولايتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا ككيانات مستقلة، هذا الاعتراف سيكون انتهاكا واضحا لاتفاقيات مينسك».

وأكد أن دعم الاتحاد الأوروبي والتزامه باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا لا يزال ثابتًا، حاثًا روسيا على الوفاء بالتزاماتها والانخراط بحسن نية في إطار نموذج نورماندي ومجموعة الاتصال الثلاثية.

وصوت مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع مقترح للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المنفصلتين في شرق أوكرانيا، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم».

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بأن إرسال الدعوة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد سيتم على الفور.

The EU strongly condemns the Russian State Duma’s decision to submit a call to President Putin to recognise the non-government controlled areas of Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine as independent entities. This recognition would be a clear violation of the Minsk agreements.