استطلاع لـ«فيفبرو» يظهر معارضة اللاعبين لإقامة كأس العالم كل عامين

أصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) استطلاع رأي يكشف أن 75 في المئة من محترفي كرة القدم الرجال يعارضون مقترحات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإقامة كأس العالم كل عامين.

ويؤيد فيفا بكل قوة فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، رغم المعارضة من يويفا وكونميبول والعديد من المسابقات المحلية الرائدة في أوروبا.

كما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرا معارضتها للفكرة.

ولكن أرسين فينجر خبير بالفيفا، وجياني إنفانتينو رئيس الفيفا مقتنعان أن إقامة كأس العالم كل عامين، بدلا من أربعة أعوام، سيكون مفيدا للعبة على نطاق عالمي.

ولكن الاستطلاع الذي نظمه الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين واتحادات اللاعبين الوطنية توصل إلى أن ثلاثة من بين كل أربعة محترفين في منافسات الرجال لا يريدون إقامة البطولة كل عامين.

وشمل الاستطلاع أكثر من ألف لاعب.

ووفقا لفيفبرو فإن معظم اللاعبين يصنفون كأس العالم ومسابقاتهم المحلية على أنها المسابقات المفضلة بالنسبة لهم. غير أن 21 في المئة فقط من اللاعبين يعتقدون أن صوت اللاعبين يحترم وأن رفاهيتهم ينظر إليها في سياق الحوكمة الدولية لكرة القدم.

وأجري الاستطلاع عبر ست قارات وتم تمثيل 70 دولة مختلفة. وتم دعمه من قبل اتحادات اللاعبين في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وبينما يفضل 77 في المئة من لاعبي أوروبا وآسيا أن تقام مباريات كأس العالم كل أربعة أعوام، تضاءلت النسبة إلى 64 في المئة من لاعبي الأمريكيتين، ثم إلى 49 في المئة للاعبين من أفريقيا، بينما انقسمت الـ51 في المئة المتبقية للاعبين الأفارقة ما بين إقامة البطولة كل عامين أو كل 3 أعوام.

ومن هذا توصل فيفبرو إلى :"بينما تريد الأغلبية الواضحة للاعبين دعم إقامة كأس العالم كل أربعة أعوام وفقا للطريقة المعمول بها حاليا، هناك طلب، وتحديدا في الأسواق الصغيرة والمتوسطة، بمواصلة تطوير وتقوية مسابقات المنتخبات".

وقال يوناس باير-هوفمان الأمين العام لفيفبرو :"يظهر استطلاع رأي اللاعبين أن معظم لاعبي كرة القدم حول العالم لديهم تفضيل واضح على لعب كأس العالم كل أربعة أعوام".

وأضاف :" في الوقت نفسه، تظهر النتائج أهمية المسابقات المحلية للاعبين. هذه الدوريات هي حجر الأساس للعبتنا ويجب أن نقوم بالمزيد من الأشياء لتقويتها سويا من أجل اللاعبين وللاستقرار العام لكرة القدم المحترفة".