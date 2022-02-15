وزير الخارجية النمساوي ينتقد انسحاب الدبلوماسيين من العاصمة الأوكرانية

انتقد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج انسحاب الدبلوماسيين من العاصمة الأوكرانية كييف وسط مخاوف من غزو روسي محتمل.

وقال شالنبرج فى تصريحات نشرتها مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية اليوم الثلاثاء: "أعتقد انها علامة تثير الشك لدى شعب أوكرانيا إذا أخرجتم دبلوماسييكم في وقت مبكر" .

وقال الوزير إنه قرر الإبقاء على موظفي السفارة النمساوية في مكانهم خلال هذه المرحلة المتقلبة، طالما كان ذلك مبررا إلى حد ما.

وتقوم الولايات المتحدة ودول أخرى بنقل بعض العاملين من سفاراتها في العاصمة الأوكرانية، مما أثار بالفعل انتقادات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال شالنبرج في معرض إشارته إلى زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لروسيا اليوم الثلاثاء: "إننا منفتحون لإجراء محادثات جادة مع موسكو، لكننا نشير بوضوح أيضا الى التكاليف السياسية والاقتصادية الهائلة التى ستواجهها روسيا إذا ما وقع المزيد من العدوان العسكرى ضد أوكرانيا".

وقال: "أنا مقتنع بأن المستشار شولتس سيواصل إعطاء وزن لهذا الموقف الأوروبي المشترك في موسكو".

وانتقد شالنبرج الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحدثه عن خطر نشوب "حرب عالمية" فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، قائلا إن مثل هذه اللغة "خطيرة للغاية".