قال مغني المهرجانات الشعبية عمر كمال، إنه موجود حاليًا في أمريكا ولديه 11 حفلة في الولايات المتحدة الأمريكية، معقبًا: «بشرف مصر».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الثلاثاء، تعليقًا على قرار وقفة من نقابة المهن الموسيقية، أن قناة مكملين الإخوانية بثت فيديو بعنوان «فضيحة الفنان عمر كمال»، لافتًا إلى أن الحفل كان كاملا، وحدثت مشكلة بسبب تدافع الجمهور لدخول الحفل، لكن تم حلها مع الأمن الأمريكي.

وأوضح أنه رد على ما ادعته القناة الإخوانية، وأكد أنه لم يغني في بارات كما ادعت القناة، متابعا: «أنا لا بغني في بارات أو قهاوي».

وأشار إلى أنه يغني بفرقته ويحترم قوانين النقابة، متساءلا: «مين اللي اتهمنى إني كنت سكران هوا حللي فين؟».

وعن سبب المشكلات المتكررة له، عقب: «أنا مش عارف، أنا طول عمري رد فعل وعمري ما كنت فعل، ومغلطتش في الفنان هاني شاكر، وأنا متفرغ للغناء وهناك 5 آلاف شخص حضروا آخر حفل ليا في أمريكا، أنا بغني وفي حالي».