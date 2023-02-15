ضبط شخص يمارس الدجل والشعوذة بالإسكندرية ويروج لنفسه على فيسبوك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بمنطقة كرموز في الإسكندرية.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب إلى وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر، مُقابل مبالغ مالية.

وتبين أن المسئول عن الصفحة شخص -له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة البحيرة- وتمكنت القوات من ضبطه حال تواجده بمنطقة كرموز في الإسكندرية وبحوزته هاتف محمول محمل عليه الرسائل والمحادثات تؤكد نشاطه الإجرامى، والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.