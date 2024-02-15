نقابة الطيارين تدعو أعضاءها لإضراب جديد في شركة ديسكفر المملوكة للوفتهانزا

تدعو نقابة الطيارين الألمان (كوكبيت) الطيارين في شركة الطيران الخاصة بالمقاصد السياحية "ديسكفر ايرلاينز" المملوكة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية لخوض إضراب جديد.

ودعت النقابة أعضاءها إلى خوض إضراب لمدة ثلاثة أيام بدءا من بعد غد السبت.

ومن المقرر أن ينتهي الإضراب يوم الاثنين الساعة 2359 مساء (2259 بتوقيت جرينتش).

وذكرت النقابة اليوم الخميس، أنها ما زالت تهدف إلى الوصول لنتيجة عادلة في الوقت المناسب بشأن الأجور. وسيكون هذا الإضراب الرابع الذي يعقب إضرابا آخر في مطلع الشهر الجاري لمدة خمس ساعات قبل عيد الميلاد (كريسماس) وإضرابا استمر يوما كاملا قبله.

وتكافح النقابة من أجل أول اتفاق عمل جماعي في الخطوط الجوية، التي جرى تأسيسها قبل سنتين ونصف السنة وتعمل في فرانكفورت وميونخ.

وذكرت الخطوط الجوية أنها تدفع للطيارين مرتبات أعلى من التى تم الاتفاق عليها في مجلس العمل، وأن المرتبات الجديدة تتوافق تماما مع مطالب النقابة، لكن النقابة ترغب في مواصلة الإضرابات.