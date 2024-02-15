الحوثي: هجوم أمريكي بريطاني يستهدف الحديدة غرب اليمن

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، عن هجوم أمريكي بريطاني استهدف مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وقالت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين في خبر عاجل مقتضب، إن «العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة منطقة الجاح الأسفل في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن القوات نجحت أمس الأربعاء، في تنفيذ أربع ضربات دفاع عن النفس ضد سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM)، وثلاث مركبات جوية متنقلة بدون طيار (UAV)، وسفينة سطحية متفجرة غير مأهولة (USV) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت في بيان لها، أن «القيادة المركزية الأمريكية حددت هذه الصواريخ المتنقلة والطائرات بدون طيار والمركبات البحرية غير المأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة».

واختتمت بياناها بالتأكيد أن «هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية».