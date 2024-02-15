حزب الله يتوعد إسرائيل بدفع الثمن بعد قصفها مواقع جنوبي لبنان

قال قيادي في حزب الله، إن «إسرائيل ستدفع ثمن قتل مدنيين في جنوب لبنان»، وذلك تعليقًا على مقتل أربعة أشخاص في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية على مبنى في مدينة النبطية بجنوب البلاد.



ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عضو المجلس المركزي في حزب الله نبيل قاووق، قوله إن «المعركة مستمرة طالما العدوان مستمر على غزة»، مشيرًا إلى أن «الطريقة الوحيدة التي تجبر العدو على وقف العدوان على غزة ليس إلا الانتصار في الميدان».



وأشار إلى أن «هزيمة العدو في الميدان هي الطريقة الوحيدة التي تجبره على وقف الحرب على غزة»، مضيفًا: «ونحن بالتنسيق والتكامل مع المقاومة في غزة والمنطقة، سنحقق الهزيمة للعدو ونصنع نصرا عظيما للأمة يأخذها إلى معادلات واستراتيجيات جديدة تقربنا من تحرير فلسطين بإذن الله».



ونوه أن «العدو الإسرائيلي يوميا يهدد ويتمادى في قصف القرى والبلدات؛ لأنه عاجز ومأزوم في غزة، لذلك فهو يهدد ويرتجف لأنه يدرك بأن المعركة مع لبنان ستكون أصعب وأشد».



ولفت إلى أن «العدو الإسرائيلي، وبلسان كبار العسكريين، يقولون إن أكثر ما تخشاه إسرائيل في هذا الزمان هو المواجهة الواسعة مع حزب الله في لبنان، لأنهم يدركون قوة ومعادلات ومفاجآت المقاومة، ويدركون أن صواريخ ومسيرات المقاومة الإسلامية في لبنان قادرة على أن تطال كل المدن والمستوطنات والمطارات، وكل المرافق الإستراتيجية الإسرائيلية على امتداد الكيان الإسرائيلي».



وأضاف: «كل التهديدات متواصلة يقابلها استعداد متواصل من المقاومة، وهي استعدت لاحتمالات توسعة الحرب، وقرار المقاومة الرد السريع والشديد على أي تصعيد بالتصعيد، والتهجير بالتهجير، والتدمير بالتدمير، وهم يعلمون أن رجال حزب الله هم رجال الميدان وصناع الانتصارات»، بحسب تعبيره.