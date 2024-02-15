مسئول بالزراعة: نستورد 300 ألف رأس ماشية و300 ألف طن لحوم مذبوحة من البرازيل

قال سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية والحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ البرازيل دولة مهمة بالنسبة لمصر في توريد اللحوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الخميس، أن مصر تستورد أكثر من 300 ألف رأس ماشية من البرازيل سنويًّا.

وأوضح أنّ مصر تستورد لحومًا مذبوحة بنحو 300 ألف طن سنويًّا، مشيرًا إلى أن عملية الاستيراد شهدت عدة تفاهمات بين البلدين في هذا الصدد، حتى جرى الاتفاق على بروتوكول لتنظيم عملية استيراد اللحوم.

ولفت إلى أنّه تم الاتفاق على أن تكون عملية الاستيراد تحت الإشراف الكامل لهيئة الخدمات البيطرية.

ونوه بأن هناك سلالات من الأبقار والجاموس في البرازيل تتسم بأنها متميزة للغاية.

ويوم الخميس، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وذلك عقب جلسة مباحثاتهما بمقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة .

ومن بين هذه الاتفاقيات، توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية البرازيل الاتحادية لتصدير اللحوم ومنتجاتها من البرازيل إلى مصر ، حيث وقع على البرتوكول وزير الزراعة السيد القصير وسفير البرازيل بالقاهرة باولينو فرانكو دي كارفاليو .