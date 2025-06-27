الكويت تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على قرى ومدن الضفة الغربية وتدعو لحماية الفلسطينيين

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين "للاعتداءات التي نفذها مستوطنون على عدد من القرى والمدن في الضفة الغربية المحتلة".

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم إلى "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف قرية كفر مالك شرقي رام الله، وأسفر عن "سقوط عدد من الشهداء والجرحى" الفلسطينيين، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكدت الوزارة أن "تكرار مثل هذه الممارسات من شأنه تقويض فرص إحلال السلام في المنطقة، وجرّها إلى مزيد من العنف والفوضى".

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في "إلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المتواصلة، وضمان توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني".

وجددت الخارجية الكويتية موقف البلاد الثابت في "دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".