علّق مطار شتوتجارت في ألمانيا عملياته مؤقتا مساء الأربعاء بسبب حريق اندلع في أحد المباني التشغيلية بعيدا عن صالات الركاب، وفق ما أفادت به الشركة المشغلة للمطار.

وقال المتحدث باسم الشركة إن الركاب لم يتأثروا مباشرة بالحريق، فيما لا تزال أسبابه مجهولة حتى الآن.

وتوقفت حركة الطيران لمدة ساعة تقريبا، وأُعلن تعليق جميع الرحلات المغادرة لبقية مساء الأربعاء. وأوضح المتحدث أن الحريق أدى إلى انقطاع جزئي في التيار الكهربائي بالمطار، ما أثر على أنظمة مثل إضاءة المدرج.

وبحلول وقت متأخر من المساء، أُعيد فتح المدرج واستؤنفت رحلات الوصول، بينما جرى تحويل بعض الرحلات إلى مطارات أخرى مثل نورنبرج وميونخ وفرانكفورت.

ولم يصب أي من الركاب، غير أن اثنين من رجال الإطفاء نُقلا إلى المستشفى للفحص بعد تعرضهما للدخان.

وحذر المطار من احتمال استمرار الاضطرابات صباح الخميس، مشيرا إلى أن حجم الأضرار لم يحدد بعد، ونصح الركاب بالتواصل مع شركات الطيران للتأكد من وضع رحلاتهم.