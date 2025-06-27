موقف روني من تدريب ماكليسفيلد

ذكر تقرير إعلامي أن واين روني لن يوافق على تدريب فريق ماكليسفيلد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد المحاولة الطموحة التي قام بها النادي المنافس بالدوري الوطني الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق كان محل اهتمام من نادي ماكليسفيلد الذي يلعب في الدوري الوطني الشمالي، في الوقت الذي يقترب فيه روبي سافاج من تولي منصب المدير الفني لفورست جرين.

وقدم نادي ماكلسفيلد هذا الأسبوع عرضا لوكيل واين روني، بول ستريتفورد، لكن وبعد دراسة متأنية، قرر روني /39 عاما/ أنه لن يتولى المنصب.

وتولى روني، الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد، تدريب ديربي ودي سي يونايتد وبرمينجهام بعد اعتزاله، وكان تولى تدريب بليموث في النصف الأول من الموسم الماضي.

من المعروف أن روني يركز على الفرص الإعلامية في المستقبل القريب، ويعد ماكليسفيلد خطوة غير مناسبة في الوقت الحالي، رغم تقدير روني للعمل الذي يتم القيام به في النادي.