سيئول تعرب عن قلقها العميق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

أعربت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، عن «قلقها العميق» بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنوب قطاع غزة، ودعت الأطراف المعنية إلى حماية المدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان: «تعرب حكومة كوريا الجنوبية عن قلقها العميق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة وخطتها الإضافية في رفح بقطاع غزة، حيث يقيم حوالي 1.4 مليون شخص».

وتقع رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر وتعد بمثابة بوابة رئيسية للمساعدات الدولية. وشنت إسرائيل مؤخرا هجمات على رفح، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وحثت كوريا الجنوبية جميع الأطراف في الصراع بين إسرائيل وحماس على حماية المدنيين بموجب القانون الدولي والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقا للبيان.

وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، مساء الخميس، ستواصل كوريا الجنوبية التعاون مع المجتمع الدولي لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 87 شهيدًا و104 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية».

ونوهت في بيان لها، صباح الخميس، بأنه «لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 28 ألفًا و663 شهيدًا، و68 ألفًا و395 إصابة.