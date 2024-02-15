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وزارة الصحة في غزة: استشهاد مصاب جراء استهداف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي

غزة - د ب أ
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 2:35 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 2:35 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد مصاب، وإصابة العديد من المرضى جراء استهداف إسرائيلي لقسم العظام بمجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع .

وأشارت الوزارة، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إلى "تلف أنبوب الأكسجين وتسريب الأكسجين مما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في مجمع ناصر الطبي وخاصة في قسم العناية المركزة وتعرض المرضى الخطر نتيجة الاستهداف الاسرائيلي لمجمع ناصر الطبي".

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة.

ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ الجيش الإسرائيلية مناورة برية في مختلف مناطق القطاع وسط اشتداد المعارك بين عناصره والفلسطينيين.


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