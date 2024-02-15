 بركات: حسام حسن يريد دعم الجميع.. ويجب الصبر على منتخب مصر معه - بوابة الشروق
الجمعة 16 فبراير 2024 12:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بركات: حسام حسن يريد دعم الجميع.. ويجب الصبر على منتخب مصر معه

محمد عاطف
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 11:33 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 11:33 م

قال محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إنه يجب الصبر على منتخب مصر بعد تعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة.

وأضاف بركات في تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن ينتظر دعم الجميع، دعم اتحاد الكرة موجود، ولكنه ينتظر دعم الآخرين".

وأضاف: "حسام حسن لديه رصيد كبير بينه وبين الشارع المصري، الذي كان ينادي بتعيينه مدربًا للمنتخب، وهو يتمتع بالعدالة، وسيضم اللاعبين الذين يستحقون ارتداء قميص المنتخب".

وتابع: "يجب الصبر على منتخب مصر، الذي ظهر بشكل غير جيد في بطولة كأس إفريقيا، ولا يجب أن ننتظر وجود تغيير بسرعة الصاروخ".

وأتم تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر لديه مباراتان خلال شهر يونيو في تصفيات كأس العالم في غاية القوة والأهمية، لأن المنتخب سيواجه المنافس المباشر له، وهما بوركينا فاسو وغينيا بيساو".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك