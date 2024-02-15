قال محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إنه يجب الصبر على منتخب مصر بعد تعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة.

وأضاف بركات في تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن ينتظر دعم الجميع، دعم اتحاد الكرة موجود، ولكنه ينتظر دعم الآخرين".

وأضاف: "حسام حسن لديه رصيد كبير بينه وبين الشارع المصري، الذي كان ينادي بتعيينه مدربًا للمنتخب، وهو يتمتع بالعدالة، وسيضم اللاعبين الذين يستحقون ارتداء قميص المنتخب".

وتابع: "يجب الصبر على منتخب مصر، الذي ظهر بشكل غير جيد في بطولة كأس إفريقيا، ولا يجب أن ننتظر وجود تغيير بسرعة الصاروخ".

وأتم تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر لديه مباراتان خلال شهر يونيو في تصفيات كأس العالم في غاية القوة والأهمية، لأن المنتخب سيواجه المنافس المباشر له، وهما بوركينا فاسو وغينيا بيساو".