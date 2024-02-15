قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تجميد عدد من لاعبي الفريق في الفترة الجارية.

وقرر جلال تجميد الثلاثي باسم مرسي، أحمد محسن، محمد هاشم، فنيًا، حيث أخرجهم من حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع مستواهم الفني.

كان إيهاب جلال، أوصى برحيل الثلاثي في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن إدارة الدراويش لم تتوصل لاتفاق معهم بشأن فسخ التعاقد بالتراضي.

ورحل عن صفوف الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي الماضي عدد من اللاعبين على رأسهم صالح جمعة، حازم مرسي، مصطفى فارس.

ويلتقي الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.