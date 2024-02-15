الوداد البيضاوي يسقط بثلاثية في الدوري المغربي

واصل فريق الوداد البيضاوي ترنحه بخسارة خارج ملعبه أمام شباب السوالم بنتيجة 3/1 الأربعاء ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المغربي لكرة القدم.



تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله محمد الخلوي في الدقيقة 21، وأدرك زكريا دراوي التعادل للوداد في الدقيقة 31.



وفي الشوط الثاني، سجل يوسف ليموري لاعب الوداد هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 61 قبل أن يختتم يونس الساخي أهداف السوالم في الدقيقة 68.



وتكبد الوداد البيضاوي خسارته السادسة في الدوري هذا الموسم والرابعة في آخر عشر جولات ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق الأهداف عن الفتح الرباطي صاحب المركز الرابع.



أما شباب السوالم فانتزع ثلاث نقاط ثمينة بفوزه الخامس هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر ليواصل كفاحه للهروب من شبح الهبوط.



وفي مباريات أخرى أقيمت الأربعاء فاز الجيش الملكي على مضيفه نهضة الزمامرة بنتيجة 1/صفر، والرجاء البيضاوي على ضيفه المغرب الفاسي بنفس النتيجة، بينما تعادل نهضة بركان مع الاتحاد التوركي بدون أهداف.