رئيس وزراء العراق: حجم الواردات بلغ 70 مليار دولار سنويا

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الخميس، بأن بلاده تستورد سنويًا ما مقداره 70 مليار دولار من السلع، وأن كل الجنسيات تعمل حالياً في العراق فرنسية وإيطالية وألمانية، وإسبانية ونمساوية وأسيوية وعربية ومن كل دول المنطقة.

وقال السوداني خلال ندوة حوارية في مدينة روتردام الهولندية بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلين عن 40 شركة هولندية " إن العراق يمرّ اليوم بحالة من التعافي، على مختلف المستويات، بعد تجاوز مرحلة الحرب على داعش، التي انتصر فيها الشعب العراقي، بدعم ومساندة المجتمع الدولي وكانت هولندا من ضمن الدول الداعمة لهذه الجهود" .حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف أن "لدى الحكومة أولويات من بينها إصلاح الاقتصاد العراقي، ولا يمكن أن نستمر بالاعتماد على إيرادات النفط فقط ونمضي في مسارين، الأول تحقيق الإصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمصرفية والمالية، واستثمار الغاز، والآخر تنفيذ مشاريع توفر فرص العمل وتلبي احتياجاتنا من الخدمات والسلع وأن العراق يستورد من هولندا سنوياً ما مقداره 500 مليون دولار سنوياً".