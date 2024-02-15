تقرير: استهداف حقل العمر النفطي الخاضع لسيطرة الجيش الأمريكي بدير الزور السورية

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية في محافظة دير الزور بسوريا، اليوم الخميس، بأن رشقة صاروخية استهدفت قبل قليل حقل "العمر" النفطي الذي يتخذه الجيش الأمريكي كقاعدة لا شرعية له في ريف المحافظة الشمالي.

وأوضح المراسل، أن أصوات الانفجارات دوت في أرجاء المنطقة، جراء سقوط عدد من الصواريخ في عمق ما يسمى "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا سكنيا لجنوده داخل الحقل، وهي المنطقة التي كانت مخصصة لسكن العاملين السوريين في الحقل قبيل الحرب.

وأشار المراسل إلى أن المعطيات الأولية تؤكد تحقيق رشقة الصواريخ إصابات مباشرة داخل القاعدة الأمريكية.

وأضاف المراسل أنه على الرغم من التعزيزات العسكرية المتواصلة التي تستقدمها القوات الأمريكية من العراق لتعريز قدرتها على التصدي للهجمات، ومنها شحنة تعزيزات وصلت قبيل ساعات، إلا أن القاعدة الأمريكية ما تزال تتعرض للهجمات.