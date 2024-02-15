رضا عبد العال: حسام حسن جاء غصبا عن إرادة اتحاد الكرة ومرض حازم إمام أونطة

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق مساندته ودعمه الكامل لحسام حسن في مهمته الوطنية بتدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية:" لا يوجد أدنى شك مساندتي ودعمي للتوأم في قيادة المنتخب ولكن عندما يرتكبوا أخطاء هخرج أهاجمهم".

أضاف:" بصراحة كان في إهدار للمال العام في اتحاد الكرة كان مال سايب ملوش صاحب، وشرف لأي مدرب وطني تدريب المنتخب حتى ولو ببلاش وحسام وإبراهيم لم يحددوا مطالب مالية معينة لتوقيع العقود الجهاز بالكامل سيحصل على ما يقرب من 5 ملايين جنيه في المقابل فيتوريا كان يحصل على 15 مليون جنيه شهريًا".

أكمل:" فيتوريا خلع بعد ما ضحك علينا وهو مدرب دون المستوى وزيارته للزمالك والأهلي وبيراميدز كانت عشان يتغدى ويصافح فيريرا وسواريش وباتشيكو واختياراته للاعبين في المنتخب كانت مخجلة وتحزن".

تابع:" كل لاعيبة الدوري المصري تشعر بالأمل في الوقت الحالي من الانضمام للمنتخب بعد تولي حسام حسن القيادة الفنية".

واصل:" قدوم حسام حسن لتدريب المنتخب جاء غصبًا عن إرادة مسئولي اتحاد الكرة ولا يوجد أحد منهم يستطيع معارضة التوأم في أي قرار وأكبر دليل على ذلك غياب الثنائي حازم وبركات عن جلسة توقيع العقود".

أتم:" الكلام عن مرض حازم إمام أونطة غيابه لأنه ليس راضيًا عن التعاقد مع حسام حسن".