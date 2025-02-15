 وفاة أم وطفلتها متأثرتين بإصاباتهما جراء حادث الدهس في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة أم وطفلتها متأثرتين بإصاباتهما جراء حادث الدهس في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا

ميونخ - د ب أ
نشر في: السبت 15 فبراير 2025 - 8:53 م | آخر تحديث: السبت 15 فبراير 2025 - 8:53 م

أعلن مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية بافاريا الألمانية مساء اليوم السبت عن وفاة أم/37 عاما/ وطفلتها الصغيرة/عامان/ متأثرتين بإصاباتهما الخطيرة التي وقعت لهما جراء حادث الدهس الذي وقع في مدينة ميونخ أول أمس الخميس.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس زار مكان الحادث في وقت سابق من اليوم ووضع فيه زهرة بيضاء في موقع تذكاري مؤقت.

ووفقًا للشرطة، أسفرت عملية الدهس التي نفذها طالب لجوء أفغاني يبلغ من العمر 24 عامًا خلال مظاهرة تابعة لنقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات أول أمس عن إصابة ما لا يقل عن 39 شخصًا. ويُرجح المحققون حاليًا أن للهجوم خلفية "إسلاموية"، وبعد إلقاء القبض على منفذ الهجوم، تم إيداعه في الحبس الاحتياطي.

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