الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا من جنين بزعم تنفيذه عملية بمستوطنة جان نير

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا من جنين، بشبهة تنفيذ عملية يوم أمس؛ استهدف فيها أحد سكان مستوطنة «جان نير» شمال الضفة.

وجاء في بيان مشترك للناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية والناطق بلسان الشاباك: «إنه وبعد مطاردة استمرت 24 ساعة، تم اعتقال فلسطيني يبلغ من العمر 25 عامًا من سكان جنين، للاشتباه بمهاجمته أحد سكان جان نير أمس - بفأس - أثناء تواجده على شرفة منزله».

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، تابع البيان: «صباح اليوم، وبعد عمليات تمشيط واسعة تم اعتقال المشتبه به أثناء اختبائه في إسطبل خيول في إحدى البلدات بالمنطقة، وتم نقله لمواصلة التحقيق معه».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس والعشرين على التوالي، مخلفا 25 شهيدا وعشرات الإصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، طفلا من منزله في الحي الشرقي، فيما عطلت حركة المواطنين ومركباتهم ودققت في هوياتهم في شارع الناصرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة اليامون فجر اليوم، بعد مداهمة منازلهم والعبث فيها.

وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، إن العدوان المستمر على مخيم جنين منذ 26 يوما، خلّف نحو 20 ألف نازح، ودمار واسع، وأزمة إنسانية خانقة، وتعرضت 470 منشأة ومنازل للدمار الكلي أو الجزئي جراء القصف والتدمير المستمر.

وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل 120 مواطنا من جنين ومخيمها، وأخضع العشرات للتحقيق الميداني، فيما نفذ 153 عملية مداهمة للمنازل، و14 عملية قصف جوي، ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والأحياء السكنية.