أظهر مقطع فيديو نشره مساعد الرئيس الأمريكي ونائب كبير موظفي البيت الأبيض دان سكافينو، مكان تعليق الصورة الجنائية التي التقطت لدونالد ترامب في أغسطس 2023، داخل البيت الأبيض.

وبحسب شبكة «CNN»، التقطت تلك الصورة عندما وجهت إلى ترامب الاتهامات في مقاطعة فولتون، جورجيا، بسبب جهوده لقلب نتائج الانتخابات.

وبحسب ما أظهر الفيديو، وُضع غلاف صحيفة «نيويورك بوست» مع صورة ترامب، داخل إطار معلق خارج المكتب البيضاوي، والذي يطلق عليه اسم «البيضاوي الخارجي».

HAPPY VALENTINE’S DAY!



WELCOME TO THE BEAUTIFUL OVAL OFFICE @WHITEHOUSE❤️… pic.twitter.com/XGrW3Uu9H0 — Dan Scavino (@Scavino47) February 14, 2025

ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية الصورة بـ«التاريخية» وقتها؛ لأنها الصورة الجنائية الأولى لرئيس أمريكي.

وقضى ترامب حينها قرابة 20 دقيقة في سجن بعدما سلم نفسه إلى السلطات، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام جو بايدن عام 2020.

ووفقا لسجلات السجن فإن ترامب تم وضعه قيد الاعتقال وحجزه في سجن لمدة 20 دقيقة حيث سجلت بياناته الشخصية، وأخذت بصمات أصابعه والتقطت له صور فوتوغرافية، وبعد انتهاء الإجراءات غادر ترامب السجن متجها مع إلى مطار أتلانتا لركوب طائرته الخاصة للعودة إلى نيوجيرسي.



