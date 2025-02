أظهر مقطع فيديو نشره مساعد الرئيس الأمريكي ونائب كبير موظفي البيت الأبيض دان سكافينو، مكان تعليق الصورة الجنائية التي التقطت لدونالد ترامب في أغسطس 2023، داخل البيت الأبيض.

وبحسب شبكة «CNN»، التقطت تلك الصورة عندما وجهت إلى ترامب الاتهامات في مقاطعة فولتون، جورجيا، بسبب جهوده لقلب نتائج الانتخابات.

وبحسب ما أظهر الفيديو، وُضع غلاف صحيفة «نيويورك بوست» مع صورة ترامب، داخل إطار معلق خارج المكتب البيضاوي، والذي يطلق عليه اسم «البيضاوي الخارجي».

