كنائس بروتستانتية تدعو الحكومة الهولندية للاعتراف بفلسطين

• إدارات 73 كنيسة بروتستانتية في هولندا طالبت الحكومة بوقف إرسال الأسلحة لإسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين

دعت إدارات 73 كنيسة بروتستانتية في هولندا، الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ووقف إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

ونشرت صحيفة تراو الهولندية، الجمعة، النداء الذي وجهه 73 من قادة الكنائس البروتستانتية والعريضة التي وقعوا عليها.

ودعت الكنائس في ندائها الحكومة إلى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين.

وطالب إدارات الكنائس الحكومة المؤقتة في هولندا بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لفرض وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بغزة، ووقف العنف في الضفة الغربية، والإفراج المتبادل عن الأسرى.

كما نقلت الصحيفة عن كارولين جيسبرز، صاحبة المبادرة، قولها إنها "لطالما شعرت بالقلق إزاء الوضع في غزة، وأن تجويع إسرائيل لسكان غزة كانت اللحظة الفارقة بالنسبة لها".

ونقلت عن جيسبرز قولها "اعتراف هولندا بالدولة الفلسطينية ليس قضية سياسية بل قضية إنسانية، والدولة المستقلة شرط لا غنى عنه لحياة آمنة للشعب الفلسطيني".

وأخيرا، أعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيدا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.