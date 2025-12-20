جوتيريش: يجب تمهيد الطريق نحو حل الدولتين بشكل نهائي لا رجعة فيه

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة تمهيد الطريق نحو حل الدولتين بشكل نهائي لا رجعة فيه.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، إن «الفلسطينيين يحتاجون إلى بارقة أمل».

وأشار في سياق متصل، إلى «ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل في غزة وكسر حلقة العنف التي لا تنتهي».

وأمس الجمعة، أكد ضرورة ضمان تنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه.

وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي، إنه من الضروري الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يسهم في تثبيت التهدئة وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ولفت إلى وجوب تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل، مؤكدا أن أي خروقات من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء التصعيد.

وأفاد بأن القوات الإسرائيلية ما زالت منتشرة في نصف قطاع غزة، موضحًا أن «إسرائيل ملزمة باحترام موظفي الأمم المتحدة وضمان سلامتهم، وفقا للقانون الدولي والمواثيق الأممية».