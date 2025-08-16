• الرئيس الأوكراني في منشور على منصة "تلجرام" عقب اتصالات مع قادة الولايات المتحدة وأوروبا:

- من الضروري تحقيق وقف لإطلاق النار في البر والجو والبحر وتحقيق سلام حقيقي ودائم

- يجب أن يكون هناك ضمان أمن طويل الأمد لأوكرانيا بدعم أمريكي وأوروبي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، على ضرورة إنهاء الحرب الدائرة في بلاده مع روسيا عبر "سلام حقيقي ودائم" يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار في البر والبحر والجو.

جاء ذلك في منشور عبر منصة "تلجرام"، عقب اتصالات هاتفية أجراها مع عدد من القادة الأوروبيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد القمة التي جمعت الأخير مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وأوضح زيلينسكي أن جميع القادة الذين تواصل معهم بشأن إنهاء الحرب كانت لديهم "مواقف واضحة"، مؤكدا على ضرورة تحقيق سلام "حقيقي ودائم".

وشدد على أهمية وقف إطلاق النار الشامل في البر والجو والبحر، إضافة إلى الإفراج عن جميع الجنود والمدنيين الأوكرانيين الأسرى وإعادة الأطفال الذين "اختطفتهم" روسيا.

كما دعا إلى ضمان أمن طويل الأمد لأوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، مشددا على أن جميع القضايا المهمة بالنسبة لبلاده يجب أن تُناقش بمشاركة كييف.

زيلينسكي استبعد أيضا إمكانية حل أي قضية، بما في ذلك القضايا الإقليمية، من دون أوكرانيا.

وفي بيان مشترك، السبت، قال قادة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وبولندا، إضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، إن ترامب أطلعهم إلى جانب زيلينسكي على نتائج مباحثاته مع بوتين في ألاسكا.

والجمعة، عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام" واستمرت قرابة 3 ساعات.

وبحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.