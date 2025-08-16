من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد غد الاثنين في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحول موقفه نحو الإعلان أن اتفاق سلام شامل — وليس وقف إطلاق النار — هو الخطوة التالية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف.

ويأتي تغيير ترامب المفاجئ لموقفه ليتوافق مع موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك عبر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت، بعد ساعات من اختتام قمة ألاسكا التي لم تسفر عن اتفاق لوقف القتال.

ولطالما قال بوتين إن "موسكو ليست مهتمة بهدنة مؤقتة، بل تسعى إلى تسوية طويلة الأمد تأخذ مصالح الكرملين في الاعتبار".

وبعد مكالمات هاتفية مع زيلينسكي وقادة أوروبيين، قال ترامب في منشور على وسائل التواصل إن "الجميع قرروا أن أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هي التوجه مباشرة إلى اتفاق سلام، من شأنه إنهاء الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي غالبا لن يستمر طويلا".

وفي بيان صدر بعد مكالمة ترامب، لم يتطرق القادة الأوروبيون إلى ما إذا كان اتفاق السلام أفضل من وقف إطلاق النار، قائلين إنهم "يرحبون بجهود الرئيس ترامب لوقف القتال في أوكرانيا، وإنهاء حرب العدوان من جانب روسيا، وتحقيق سلام عادل ودائم".

وكان ترامب وحلفاء أوكرانيا الأوروبيون يدعون إلى وقف إطلاق النار قبل أي مفاوضات.

وقال نايجل جولد ديفيز، وهو زميل بارز في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن "يبدو أن تصريح ترامب بضرورة التوصل إلى اتفاق سلام قبل وقف إطلاق النار يشير إلى أن تفكير ترامب قد تحول ليتوافق مع تفكير بوتين "وهو نهج من شأنه أن يسمح لموسكو بمواصلة القتال أثناء التفاوض".

وقال زيلينسكي، الذي لم تتم دعوته إلى القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا، إنه أجرى محادثة طويلة وموضوعية" مع ترامب في وقت مبكر من اليوم السبت.

وأضاف أنهما "سيناقشان جميع التفاصيل المتعلقة بإنهاء القتال والحرب“ يوم الاثنين المقبل.