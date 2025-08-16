ميلوني: بند الأمن بالنسبة لأوكرانيا سيكون مبنيا على نموذج الناتو

رغم قلة النتائج الفورية التي تمخضت عنها قمة ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ترى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أسبابا للتفاؤل الحذر بنالسبة لمستقبل أوكرانيا الأمني.

وقالت ميلوني في بيان نشر عبر منصة إكس اليوم السبت: "ما زال إبرام اتفاق أمرا معقدا لكنه بات ممكنا في نهاية المطاف، خاصة بعد الجمود الذي استمر شهورا عديدة على الجبهة".

وأخطر ترامب في وقت سابق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والحلفاء الأوروبيين، من بينهم ميلوني، باجتماعه المهم مع بوتين في أنكوراج.

وأشارت ميلوني إلى أن الضمانات الأمنية القوية باتت ضرورية الآن لمنع هجمات روسية جديدة.

وشددت على أن "الضمانات القوية والموثوقة في هذا الصدد ، هي فقط التي يمكنها أن تحول دون وقوع حروب وعدوان جديدين".

وذكرت ميلوني أن ترامب تبنى فكرة إيطاليا بشأن بند أمني جماعي تم إعداده على غرار المادة 5 من اتفاقية حلف شمال الأطلسي (ناتو) لهذه الغاية.

وسيمكن هذا أوكرانيا من الاعتماد على دعم جميع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي ستكون مستعدة لاتخاذ إجراء في حالة تجدد الهجوم.

وأضافت: "ظهر بصيص من الأمل أخيرا في إجراء محادثات سلام في أوكرانيا".