أوكرانيا: وقف إطلاق النار أولاً ثم كل شيء آخر

رفضت أوكرانيا، اليوم السبت، اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء مفاوضات سلام مع روسيا دون وقف مسبق لإطلاق النار .

وصرح سيرهي ليشينكو، مستشار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، فى تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني: "وجهة نظرنا هي: وقف إطلاق النار أولاً، ثم كل شيء آخر".

وقال ليشينكو، بعد يوم من لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا لإجراء محادثات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ، إنه إذا استمر القتال خلال المحادثات، فستكون هناك "مخاطر كبيرة لابتزاز أوكرانيا".

وكتب ترامب فى وقت سابق على صفحته على منصة "تروث سوشيال" بعد مشاورات مع زيلينسكي وحلفائه الأوروبيين يقول إن "الجميع" اتفقوا على أن أفضل سبيل لتحقيق السلام في أوكرانيا هو التوصل إلى اتفاق سلام مباشر، وليس عبر اتفاق وقف إطلاق نار، والذي غالبًا ما لا يصمد.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد غزو روسي شامل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة .