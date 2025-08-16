 نيوم السعودي يتحرك لضم لاعب إنتر ميلان - بوابة الشروق
السبت 16 أغسطس 2025 5:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

نيوم السعودي يتحرك لضم لاعب إنتر ميلان

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 16 أغسطس 2025 - 5:49 م | آخر تحديث: السبت 16 أغسطس 2025 - 5:49 م

يسعى نادي نيوم السعودي، للتعاقد مع المدافع الفرنسي بنيامين بافارد، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره فابريزيو رومانو صحفي الانتقالات الشهير، عبر حسابه على «إكس»، فإن نادي نبوم السعودي أجرى اتصالات مع ممثلى بافارد قبل التحدث مع ناديه، لمعرفة رأيه حول مسألة انتقاله إلى نادي نيوم السعودي.

وأشار إلى أن حسم الصفقة متوقف على موافقة اللاعب المتوج بكأس العالم مع منتخب فرنسا عام 2018، على الانتقال إلى الدورى السعودى.

وكان بافارد قد انتقل إلى إنتر ميلان في عام 2023 قادمًا من صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني بعقد ينتهى في عام 2027.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك