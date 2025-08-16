نيوم السعودي يتحرك لضم لاعب إنتر ميلان

يسعى نادي نيوم السعودي، للتعاقد مع المدافع الفرنسي بنيامين بافارد، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره فابريزيو رومانو صحفي الانتقالات الشهير، عبر حسابه على «إكس»، فإن نادي نبوم السعودي أجرى اتصالات مع ممثلى بافارد قبل التحدث مع ناديه، لمعرفة رأيه حول مسألة انتقاله إلى نادي نيوم السعودي.

وأشار إلى أن حسم الصفقة متوقف على موافقة اللاعب المتوج بكأس العالم مع منتخب فرنسا عام 2018، على الانتقال إلى الدورى السعودى.

وكان بافارد قد انتقل إلى إنتر ميلان في عام 2023 قادمًا من صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني بعقد ينتهى في عام 2027.