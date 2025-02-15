وزير الصحة: استقبلنا نحو 104 آلاف من المرضى والجرحى ومرافقيهم من غزة منذ نوفمبر 2023

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن مصر تعمل منذ اليوم الأول بتوجيهات رئاسية على مد يد العون للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن جهود مصر لا تقتصر على المسار الدبلوماسي أو التفاوضي، لكن الدولة تلعب كبيرًا في ملف المساعدات الإنسانية.

وشدد على أن الدور الذي تلعبه مصر لا يمكن لأحد آخر أن يلعبه، موضحًا أن دخول شاحنة واحدة أمرٌ يتطلب جهودًا كبيرة وإجراءات معقدة.

ونوه بأن مصر بدأت في استقبال الفلسطينيين في أول نوفمبر 2023، وتوافد منذ ذلك إلى اليوم نحو 104 آلاف فلسطيني من المرضى والجرحى ومرافقيهم عبر معبر رفح، ليسوا جميعها كانوا في حاجة لتدخلات طبية.

وأوضح أنه أجريت تدخلات طبية لنحو 90 ألف حالة بينها 2147 عملية جراحية أجريت لأكثر من ستة آلاف مريض.

وأفاد بأن هناك خطة متكاملة من أجل تقديم المساعدة الطبية والصحية للفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، مؤكدا أنَّ كل هذا الدعم يتم تقديمه بشكل مجاني.

وجدد نفي ما أثير عن الحصول على رسوم مقابل دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، مؤكدا أنه سأل العديد من سائقي الشاحنات الذين نفوا جميعا دفع أي رسوم.