المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدعو إلى رفض تهجير الفلسطينيين

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دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، إلى رفض فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة "بشكل قاطع".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، مع نظيريه الفلسطيني رياض منصور والتركي أحمد يلدز، وسفراء عدد من الدول الآسيوية والإفريقية.

وأكد البناي أن مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة يجب أن "يرفض بشكل قاطع".

وأضاف أن "المجموعة العربية ترفض رفضا قاطعا مثل هذا التهجير الذي يشكل انتهاكا صارخا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تحظر النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة، بغض النظر عن السبب".

وقال البناي إنهم يقدرون "الموقف الحازم للمجتمع الدولي في تأكيد عدم شرعية" مثل هذه المقترحات.

وتابع: "من الضروري رفض تلك المقترحات جماعيا وبصورة لا لبس فيها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

بدوره، قال منصور: "ليس لدينا وطن آخر غير فلسطين، وسنعيد بناء قطاع غزة وفلسطين".

وأعرب عن أمله أن ينتهي "الاحتلال غير الشرعي" الإسرائيلي قريبا، وقال إنهم سيحتفلون جميعا باستقلال دولة فلسطين.