جامعة طنطا تفتح آفاق التدويل مع ناجويا اليابانية لتعزيز البحث العلمي

عقد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اجتماعًا ثنائيًا بمكتبه مع الدكتور ناوشي سوجياما، رئيس جامعة ناجويا اليابانية، وذلك في إطار التحضير لإبرام مذكرة تفاهم (MoU) ترسم ملامح التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسستين العريقتين خلال السنوات القادمة.

وشهد اللقاء مناقشات فنية دقيقة حول بنود مذكرة التفاهم المقترحة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط العلمية والثقافية عبر تكوين فرق بحثية مشتركة، وتبادل الزيارات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والأنشطة البحثية. كما تشمل المذكرة إجراء بحوث علمية مشتركة ونشرها، والإشراف المتبادل على رسائل الماجستير والدكتوراه وتقييمها، بالإضافة إلى تبادل الإعارات الأكاديمية للاستفادة من الإمكانيات العلمية والتدريبية المتاحة لدى الطرفين.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن اللقاء مع البروفيسور سوجياما كان مثمرًا في صياغة رؤية مشتركة لمذكرة التفاهم المرتقبة، مضيفًا أن جامعة طنطا لا تستهدف مجرد توقيع بروتوكول ورقي، بل تسعى لتأسيس شراكة استراتيجية توفر فرصًا حقيقية للباحثين والطلاب، وتكوين فرق بحثية مشتركة، وتوفير فرص تدريبية في اليابان، ودعم الباحثين من منسوبي جامعة طنطا في إنتاج بحوث تطبيقية تخدم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات المتقدمة.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة ناجويا، أن الاجتماع شهد مناقشة البنود الجوهرية لمذكرة التفاهم، مشيرًا إلى الاهتمام المشترك بتفعيل التبادل الأكاديمي والبرامج التدريبية المصممة، وهو ما يعكس الرغبة الصادقة في بناء جسر معرفي مستدام يربط بين الخبرات اليابانية والطاقات الإبداعية في جامعة طنطا، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لمجالات الرعاية الصحية في ضوء التطور الذي تشهده المستشفيات الجامعية في طنطا.

واتفق الجانبان، في نهاية اللقاء على تكليف المكاتب الفنية والعلاقات الدولية في الجامعتين بإنهاء الصياغة القانونية النهائية لمذكرة التفاهم، تمهيدًا لتوقيعها في احتفالية رسمية قريبة، لتكون بمثابة الانطلاقة الفعلية لمشروعات البحث العلمي المشترك والتدريب.