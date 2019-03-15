مسئول ياباني يعرب عن تعازيه لعائلات ضحايا هجوم نيوزيلندا

أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، عن تعازيه، اليوم الجمعة، لعائلات ضحايا حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا، مشيرا إلى أن بلاده تقف بجانب الشعب النيوزيلندي.

وأعرب سوجا عن تعاطفه وتضمانه - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم - مع المصابين جراء هذه الهجمات والشعب النيوزيلندي.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية اليابانية نصائح للسلامة في حالات الطوارىء للمواطنين اليابانيين المقيمين في مدينة "كرايست تشيرش" النيوزيلندية تحثهم على البقاء في منازلهم واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وكان 49 شخصا قد لقوا مصرعهم جراء حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم واستهدف مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة.. وتم توجيه اتهام رسمي لأحد المشتبه بهم في ارتكاب الحادث، حيث سيمثل أمام محكمة "كرايست تشيرش" صباح غد السبت.