إسكان النواب: مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% تحدث نقلة في تملك المواطنين للوحدات

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن هناك احتياج حقيقي من نجانب المواطنين للوحدات السكنية، مشيرًا إلى مبادرة التمويل العقاري للفئات محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أن مبادرة التمويل العقاري أتاحت التقسيط على 30 عامًا وبسعر فائدة منخفض يصل إلى 3% ما سيحدث نقلة كبيرة جدًا في تملك المواطنين لوحدات سكنية، ذاكرًا أن سعر الفائدة 3% سيكون مكافئ ومساوي للقيمة الإيجارية للوحدة.

وتابع: «الرئيس يحل مشكلة الإسكان من خلال تملك المواطن لوحدة سكنية بقيمة إيجارية»، مؤكدًا أنها الفائدة 3% على التمويل العقاري مغرية جدًا.

وأشار إلى ضرورة تبسيط الإجراءات على المواطنين، مضيفًا أن غرفة التطوير العقاري ستتقدم ببعض المقترحات للمسؤولين.

وذكر أن من ضمن المقترحات هو التمويل الجزئي بمعنى أن قيمة التمويل العقاري لن تكون على دفعة واحدة، لافتًا إلى دور الإعلام في توعية المواطنين بأهمية التمويل العقاري.

واجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والسيد جمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، والسيد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، والسيدة مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

ووجه الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.