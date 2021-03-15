 الصحة العمانية: 147 ألفا و423 حالة إجمالي إصابات كورونا في السلطنة - بوابة الشروق
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الصحة العمانية: 147 ألفا و423 حالة إجمالي إصابات كورونا في السلطنة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 11:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 11:47 ص

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 147 ألفا و423 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العمانية -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغت 1609، بنسبة 10ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 136 ألفا و770، لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.

وتواصل وزارة الصحة العمانية حاليًّا تطعيم المستهدفين في المرحلة الأولى من الحملة الوطنية ضد "كوفيد 19" بلقاحي "فايزر – بيونتيك" و"أكسفورد – أسترزينيكا"، حيث بلغ إجمالي عدد الذين تلقوا اللقاح في السلطنة حتى اليوم 85 ألفًا و984 شخصًا.


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