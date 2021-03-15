سان جيرمان يرفض هدية موناكو ويستسلم للهزيمة أمام نانت بالدوري الفرنسي

أهدر باريس سان جيرمان فرصة ذهبية لاعتلاء صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم ، وسقط في فخ الهزيمة 1 / 2 أمام ضيفه نانت اليوم الأحد في ختام مباريات المرحلة الـ29 من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل موناكو مع ليل سلبيا.

واستعاد بوردو ورين نغمة الانتصارات في المسابقة بفوز الأول على مضيفه ديجون 3 / 1 والثاني على ستراسبورج 1 / صفر في نفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا تعادل مونبلييه 1 / 1 مع مضيفه نيم أولمبيك ولنس مع ميتز 2 / 2 ولوريان مع نيس 1 / 1 .

وبدا أن موناكو أشعل الصراع على صدارة المسابقة بتعادله السلبي مع ليل في وقت سابق اليوم وأنه مهد الطريق أمام باريس سان جيرمان لاستعادة الصدارة ، ولكن الفريق الباريسي رفض الهدية واستسلم للهزيمة أمام نانت في ختام المرحلة ليظل في المركز الثاني.

وحرم موناكو ضيفه ليل من تعزيز صدارته للدوري الفرنسي بشكل أكبر بعدما تعادل معه سلبيا ليرفع موناكو رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع مقابل 63 نقطة لليل في الصدارة.

ولكن هزيمة باريس سان جيرمان جمدت رصيده عند 60 نقطة فيما رفع نانت رصيده إلى 27 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن عشر بعدما حقق انتصاره الأول في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

وكان سان جيرمان هو البادئ بالتسجيل عن طريق جوليان دراكسلر في الدقيقة 42 .

وفي الشوط الثاني ، رد نانت بهدفين سجلهما راندال كولو وموسيس سيمون في الدقيقتين 59 و71.