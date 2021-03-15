السودان يدعو الاتحاد الإفريقي لحل خلاف سد النهضة قبل فوات الأوان

التقت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، في مكتبها اليوم، بسفير الاتحاد الإفريقي لدى السودان، محمد بلعيش.



وحسبما أوردته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء اليوم الاثنين، ناقش الجانبان دور الاتحاد الإفريقي في القضايا التي تهم السودان وعلى رأسها الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا ومفاوضات سد النهضة.



وأوضح السفير بلعيش، أن الاتحاد الإفريقي سيواصل جهوده الرامية لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف فيما يخص مفاوضات سد النهضة.



من جانبها، ثمنت الوزيرة دور الاتحاد الإفريقي واهتمامه الكبير بالشأن السوداني وحرصه على إنجاح الفترة الانتقالية، مشيرة إلى أهمية التعاون الإقليمي لاحتواء الخلافات ومواجهة التحديات الإفريقية.



وفيما يخص الخلاف الحدودي مع إثيوبيا، أكدت الوزيرة أن تعنت إثيوبيا في شروط إستئناف عمل الآلية المشتركة لترسيم الحدود بين البلدين أمر لا يمكن قبوله.



وذكرت الصادق، أن السودان يؤمن بالحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، لكن عدم التزام الجانب الإثيوبي باتفاق ملزم بشأن ملء سد النهضة، أصبح يهدد حياة الملايين من السودانيين، وستكون له عواقب وخيمة لا يمكن تداركها مستقبلًا، مؤكدة ضرورة اتخاذ الاتحاد الإفريقي خطوات ملموسة لحل الخلاف قبل فوات الأوان.