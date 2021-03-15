مجلس الوزراء السوداني: الحكومة ماضية في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو

أكد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني المهندس خالد عمر يوسف أن الدولة ماضية في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وأن القرارات التي تتخذها لجنة إزالة التمكين تأتي بعد الدراسة والفحص الدقيق.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن المهندس خالد عمر يوسف زار بنك السودان المركزي اليوم، برفقة طه عثمان عضو لجنة إزالة التمكين، وخاطب العاملين بالبنك، مشيرًا إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا، وأهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به العاملون ببنك السودان من خلال العملية المهنية المصرفية في إنجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة.

ودعا مجلس الوزراء إلى تكاتف الجميع من مصرفيين واقتصاديين ورجال أعمال في إنجاح تلك السياسة الاقتصادية.

من جانبه، قال عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان إن القرارات التي تصدرها اللجنة ليست من باب التشفي كما يروج البعض لذلك، وإنما تأتي من خلال الأدلة والبراهين التي تحصل اللجنة عليها نتيجة لجمع المعلومات.

وأضاف أن اللجنة قامت من أجل معالجة التشوهات التي أفرزها النظام البائد في هياكل ومستويات الحكم المختلفة، موضحًا أن الولاء في مؤسسات الخدمة المدنية في العهد البائد لم يكن للوظيفة، وإنما كان ولاءً حزبيًا.

وأشار عثمان إلى أن من مهام اللجنة إعادة هيكلة وإصلاح مؤسسات الدولة، وأن اللجان الفرعية التابعة للجنة إزالة التمكين بمؤسسات الدولة، بما فيها بنك السودان، من مهامها الدراسة والتوصية وفق مهام وقواعد وضوابط لجنة التمكين، فيما تتخذ القرار اللجنة العليا بعد المراجعة القانونية له.