الأهلي: لن نتخلى عن معلول نعتبره مصريا

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أعلن خالد مرتجى، أمين صندوق الأهلي، موقف ناديه من تجديد عقد النجم التونسي علي معلول، والذي تعرض لإصابة صادمة في وتر أكيليس خلال مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

مرتجي صرح لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" الأهلي لن يتخلى أو يتأخر عن معلول لأنه بنسبة لنا جزء من العائلة".

أضاف:" معلول ليس مجرد لاعب في الأهلي لأنه نجح في تسطير اسمه بحروف من ذهب".

أكمل:" شعرنا بالقلق بعد إصابته في نهائي إفريقيا وكان له تأثير كبير بغيابه عن مباراة حسم اللقب في القاهرة".

أتم:" نعتبر معلول مصري فهو من أعظم الصفقات التي أبرمها الأهلي على مدار تاريخه".