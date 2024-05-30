 لماذا رفض الكاف طلب الأهلي بإلغاء قاعدة الهدف بهدفين؟ - بوابة الشروق
الخميس 30 مايو 2024 7:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

لماذا رفض الكاف طلب الأهلي بإلغاء قاعدة الهدف بهدفين؟

محمود عيسى
نشر في: الخميس 30 مايو 2024 - 6:45 ص | آخر تحديث: الخميس 30 مايو 2024 - 6:54 ص

كشف خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، حديثه مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لإلغاء قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض في بطولاته الأفريقية على غرار أوروبا.

مرتجي صرح لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" تحدثت مع مسئولي الكاف بشأن إلغاء قاعدة أفضلية تسجيل الهدف خارج الأرض مثلما حدث في أوروبا".

أضاف:" مسؤول الكاف قال أوروبا مختلفة عن أفريقيا من جانب الأجواء الجماهيرية والملاعب ودرجات الحرارة في إفريقيا".

أتم:" كاف استند إلى أن إلغاء قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض لن يتم تطبيقها لأن التسجيل في ملعب المنافس أمر صعب".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك