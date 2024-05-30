لماذا رفض الكاف طلب الأهلي بإلغاء قاعدة الهدف بهدفين؟

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كشف خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، حديثه مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لإلغاء قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض في بطولاته الأفريقية على غرار أوروبا.

مرتجي صرح لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" تحدثت مع مسئولي الكاف بشأن إلغاء قاعدة أفضلية تسجيل الهدف خارج الأرض مثلما حدث في أوروبا".

أضاف:" مسؤول الكاف قال أوروبا مختلفة عن أفريقيا من جانب الأجواء الجماهيرية والملاعب ودرجات الحرارة في إفريقيا".

أتم:" كاف استند إلى أن إلغاء قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض لن يتم تطبيقها لأن التسجيل في ملعب المنافس أمر صعب".